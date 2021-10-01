Оплодотворенные куриные яйца за миллион долларов прибыли на Урал из Германии

Оплодотворенные куриные яйца за миллион долларов прибыли на Урал из Германии
Оплодотворенные куриные яйца за миллион долларов прибыли на Урал из Германии
Сегодня, 13:17ЭкономикаФото: пресс-служба Уральского таможенного управления
Партия оплодотворенных куриных яиц весом 5,5 тонн прибыла в Свердловскую область из Германии. Ее стоимость составляет более одного миллиона долларов.

Она принадлежит одной из ведущих птицефабрик региона, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

По словам импортера, с помощью этих яиц планируется обновить родительское стадо птицы, что в конечном итоге приведет к повышению качества продукции.

Несмотря на то, что сотрудникам таможни приходится такой товар декларировать впервые, его планируется выпустить в кратчайшие сроки, рассказал начальник Уральской электронной таможни Сергей Епифанов.

Согласно таможенному законодательству, уточнили в пресс-службе, живой груз оформляется в первоочередном порядке. Только с начала года уже выпущено четыре партии суточных цыплят и одна партия племенных свиней и хряков.

Свердловская областьживотныеяйца
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