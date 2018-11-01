621,9 тыс. квадратных метров жилья было построено в Свердловской области с начала год
Сегодня, 07:00ЭкономикаФото: pixabay.com
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За период с января по сентябрь 2018 года в Свердловской области индивидуальные подрядчики сдали 621,9 тысячи квадратных метров жилых помещений. Это превысило показатель предыдущего года за аналогичный период.
На строительство собственными силами в Свердловской области было потрачено 128,5 млрд рублей. На эти средства за прошедшие 9 месяцев 2018 года было построено на 19% больше жилья, чем в этот же период 2017 года.
Как сообщает «ЕТВ» данные были озвучены на заседании областного правительства, где подводили итоги социально-экономического развития региона. Помимо увеличения объёмов построенного жилого фонда в области выросли показатели промышленного производства, грузооборота автотранспорта и оборота розничных продаж и общественного питания.
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