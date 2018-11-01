Тагильское ООО «Забава» незаконно скопировало упаковку семечек у челябинской компании

Компании ООО «Экко» (Копейск) и ООО «Полесье» (Челябинск), которые совместно производят семечки «Любимая забава», обратились в антимонопольную службу с жалобой на фирму из Нижнего Тагила ООО «Забава». Челябинцы обвиняли конкурентов в копии дизайна упаковки семечек.

В ходе проверки УФАС выясняла, что, действительно, на упаковке ООО «Забава» используются аналогичные с упаковкой ООО «ЭККО» и ООО «Полесье» цветовая палитра, расположение, шрифт текста и картинка.