Директор ГДДЮТ подала жалобу на инспектора Счётной палаты Нижнего Тагила

Как указано в отчёте Счётной палатой, среди нарушений: завышение показателя объема муниципальной услуги, несоответствия в Журналах учета работы педагогов, неэффективное расходование бюджетных средств в сумме 61,5 тысячи рублей, выплата зарплаты отдельным работникам без оснований, необеспечение страхования муниципального имущества, несоблюдение порядка ведения бухгалтерского учета на забалансовых счетах и основных средств.

В частности, счётная палата сделала предписание по движимому имуществу, не отражённому в отчётах. По словам директора дворца Оксаны Михневич, все предметы, не занесенные в опись, — личные вещи работников, например, компьютеры и чайники. По определению Счётной палаты всё движимое имущество должно отражаться в отчётной документации.

В отчёте не указано это движимое имущество в количестве трехсот с лишним предметов. Речь идёт о личном имуществе. Сейчас я должна сделать договоры, подписать их с сотрудниками и поставить их личные вещи на баланс дворца, сообщила Оксана Михневич.

По словам Михневич, расчёт показателей человеко/часов сделан не верно. Она, считает, что причина этому — некорректно составленная формула, по которой высчитывается норма.

В том году формула была сделана некорректно не нами, а Финансовым управлением и Управлением образования, поэтому получились неверные результаты, сказала она.

По мнению директора, в дальнейшем будет разбирательство между двумя управлениями.

Оксана Михневич оспаривает нарушение по факту «Использования муниципального имущества, находящегося в безвозмездном пользовании Учреждения, сторонней организацией без заключения договора аренды». Она сообщает, что речь идёт компьютере, который был взят во временное пользование по договору об ответственном хранении у школы № 5, в чём помогало Управление образования.

Оказывается, я должна была взять компьютер, пойти в Управление муниципальным имуществом и там получить распоряжение на разрешение его использования, сообщает директор.

От директора ГДДЮТ была направлена жалоба на работу одного из инспекторов Счётной палаты, которая по её мнению, вела себя некорректно во время проверки. По словам секретаря Городского дворца, от контрольно-ревизионной организации работала Галина Жукова.

Я подала жалобу на одного из специалистов, которая позволяла себе разговаривать на повышенных тонах и доводила людей до слёз, рассказала директор.

Оксана Михневич согласилась с предписанием Счётной палаты о нарушении заполнения табелей о распределении нагрузки сотрудников ГДДЮТ. По её словам, в отчёт не были занесены переработки и выходные во время новогодних праздников.