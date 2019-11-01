Свердловская область на 25% увеличила экспорт продовольствия

К концу года, по предварительным подсчетам, показатель достигнет 112 миллионов долларов. В основном за границу из Свердловской области отправляют кондитерские изделия, масложировую продукцию и продукцию птицеводства. Экспортерами являются более 10 крупных предприятий региона.

Через пять лет, по словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, экспорт удастся увеличить вдвое.

Для достижения поставленных целей сегодня ведется работа по созданию новой продукции с высокой добавленной стоимостью, устранению торговых барьеров для доступа продукции АПК на целевые рынки, а также развитию системы продвижения и позиционирования уральской продукции,заявил глава региона.