Свердловский Арбитражный суд рассмотрит дело о банкротстве НТКРЗ в следующем году

Заседание по рассмотрению дела о банкротстве ООО «НТКРЗ» назначено на 17 марта 2020 года. До 10 марта временный управляющий обязан предоставить документы: отчет о своей деятельности и протокол первого собрания кредиторов с приложением документов, заключение о финансовом состоянии должника и о наличии/отсутствии оснований для оспаривания сделок должника, а также обоснование возможности или невозможности восстановления платежеспособности должника.

Напомним, котельно-радиаторный завод в Нижнем Тагиле являлся одним из крупнейших чугонолитейных предприятий страны, выпускавшим радиаторы отопления, канализационное оборудование и тормозные колодки для локомотивов. В 2018 году в суд поступило несколько заявлений о признании предприятия банкротом. В прошлом году НТКРЗ выставил на продажу общежитие за восемь миллионов рублей и здание подведомственного детского сада за 18,3 миллиона рублей, которое в последствии было выкуплено мэрией города. По данным на июль 2019 года общая сумма исков по задолженности завода составила 2,5 миллиарда рублей, по неисполненным обязательствам, договорам займа и кредитам — 56,2 млн рублей, по неисполненным обязательствам по иным договорам — 55,3 млн рублей.