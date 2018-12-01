Минтруд проведет эксперимент по снижению бедности в регионах России
Эксперимент по снижению уровня бедности пройдет в Татарстане, Кабардино-Балкарии, Приморском крае, Ивановской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской и Томской областях. В данных регионах будет оказываться «адресная помощь» выявленным семьям с низким доходом.
Эксперимент организуется для того, чтобы выявить причины бедности и разработать эффективные механизмы по снижению бедности. Предполагается, что в регионах будут установлены малообеспеченные семьи, им будет оказываться «адресная помощь». Кроме того, будет формироваться «траектория выхода из малообеспеченности».
Количество бедных в России равно 20 млн человек. Среди мер, направленных на снижение данного показателя – введение материнского капитала и специального пособия на первого ребенка. По мнению руководителя Счетной палаты Алексея Кудрина, на социальные контракты требуется около 10 млрд рублей ежегодно.
Россия тратит на социальную защиту 2,5% ВВП, однако уровень бедности не снижается, информируют «Новые Известия».
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости