Минтруд проведет эксперимент по снижению бедности в регионах России

Эксперимент организуется для того, чтобы выявить причины бедности и разработать эффективные механизмы по снижению бедности. Предполагается, что в регионах будут установлены малообеспеченные семьи, им будет оказываться «адресная помощь». Кроме того, будет формироваться «траектория выхода из малообеспеченности».