Три свердловских молокозавода повысили цены на свою продукцию
Сегодня, 19:56ЭкономикаФото: pixabay.com
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Сразу три молокозавода в Свердловской области подняли цены на свою продукцию на 4-10%, пишет Znak со ссылкой на данные Региональной энергетической комиссии.
Ирбитский молочный завод на 6% увеличил цены на следующую продукцию: молоко 3,2% и 2,5% жирности, сметану 20% жирности, кефир 2,5% жирности, творог 9% жирности, сливочное масло 72,5% жирности.
ООО «Молочная благодать» на 4% подняло стоимость молока 3,2% и 2,5% жирности, на 7% — сметаны 20% жирности, на 9% — творога, на 10% — сливочного масла.
Повысил цены на продукцию и Серовский городской молочный завод: молоко 3,2% жирности — на 5%, молоко 3,2% жирности — на 6%, сметана — на 7%, кефир 2,5% жирности и 9%-й творог — на 8%, сливочное масло — на 7%.
Предприятия объясняют рост цен увеличением затрат на материальные расходы, расходов на производство и реализацию продукции.
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