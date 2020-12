Часть российских пенсионеров получат в декабре две выплаты

Часть пенсионеров России получать пенсии за январь досрочно. Таким образом, в декабре у них будет две выплаты.

Это обусловлено измененным графиком работы Почты России в новогодние праздники. В этом году досрочно пенсия будет выдана тем, кто получает ее в отделениях с 1 по 3 января. Как пишет «Парламентская газета» со ссылкой на зампреда комиссии Совета Федерации по социальной политике Елену Бибикову, сумма придет полностью за весь январь. Планируется, что с 4 января почта будет работать в обычном режиме. Напомним, в 2021 году среднегодовой размер пенсии в России составит 17,4 тысячи рубля. С 1 января страховые пенсии будут проиндексированы на 6,3%, а социальные — с 1 апреля на 2,6%.

