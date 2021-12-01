Алименты с пособий по временной нетрудоспособности - как оформить?

Территориальный орган Фонда социального страхования Российской Федерации (далее – ТОФ) вправе удерживать алименты с пособий по временной нетрудоспособности, если поступило обращение от:
В исполнительном документе должны быть определены размер, условия и порядок выплаты алиментов, а также реквизиты для перечисления удержанной суммы получателю (взыскателю) или его почтовый адрес.
Удержание алиментов из исчисленного пособия по временной нетрудоспособности застрахованного лица-должника осуществляется ТОФ с четвертого дня нетрудоспособности, а за первые три дня временной нетрудоспособности и с заработной платы удержание производит работодатель.
Если должнику назначено и выплачено пособие по временной нетрудоспособности, а алименты с него не были удержаны (несвоевременно подано заявление или постановление о взыскании поступило после выплаты пособия), у должника образуется задолженность по алиментам. Размер задолженности по алиментам определяется в постановлении судебного пристава-исполнителя исходя из размера алиментов, установленного судебным актом или соглашением об уплате алиментов. В таком случае службой судебных приставов по обращению взыскателя может быть направлен запрос в ТОФ о сумме выплаченного пособия, и задолженность за этот период взыскивается по постановлению судебного пристава-исполнителя работодателем с заработной платы.
Кратчайший путь получения алиментов с пособия по временной нетрудоспособности следующий:
С того момента, как отдел прямых выплат Свердловского отделения ФСС РФ получит скан-копию постановления об обращении взыскания на пособие по временной нетрудоспособности должника, алименты, удержанные с листов нетрудоспособности, будут переводиться получателю.