Алименты с пособий по временной нетрудоспособности - как оформить?

В связи с переходом на механизм прямых выплат пособий удержание алиментов с пособия по временной нетрудоспособности с 2021 года осуществляет Фонд социального страхования Российской Федерации.

Территориальный орган Фонда социального страхования Российской Федерации (далее – ТОФ) вправе удерживать алименты с пособий по временной нетрудоспособности, если поступило обращение от: Получателя алиментов, после подачи заявления и предоставления оригинала исполнительного листа или копии нотариально заверенного судебного приказа в ТОФ; Судебного пристава-исполнителя путём направления постановления об обращении взыскания на заработную плату и иные доходы должника в адрес Фонда социального страхования Российской Федерации. В исполнительном документе должны быть определены размер, условия и порядок выплаты алиментов, а также реквизиты для перечисления удержанной суммы получателю (взыскателю) или его почтовый адрес. Удержание алиментов из исчисленного пособия по временной нетрудоспособности застрахованного лица-должника осуществляется ТОФ с четвертого дня нетрудоспособности, а за первые три дня временной нетрудоспособности и с заработной платы удержание производит работодатель. Если должнику назначено и выплачено пособие по временной нетрудоспособности, а алименты с него не были удержаны (несвоевременно подано заявление или постановление о взыскании поступило после выплаты пособия), у должника образуется задолженность по алиментам. Размер задолженности по алиментам определяется в постановлении судебного пристава-исполнителя исходя из размера алиментов, установленного судебным актом или соглашением об уплате алиментов. В таком случае службой судебных приставов по обращению взыскателя может быть направлен запрос в ТОФ о сумме выплаченного пособия, и задолженность за этот период взыскивается по постановлению судебного пристава-исполнителя работодателем с заработной платы. Кратчайший путь получения алиментов с пособия по временной нетрудоспособности следующий: Получить у судебных приставов постановление об обращении взыскания на пособие по временной нетрудоспособности должника на ФСС РФ (ранее он выписывался только на работодателя). Отправить скан-копию постановления об обращении взыскания на пособие по временной нетрудоспособности должника на электронный адрес Свердловского регионального отделения ФСС РФ (info@ro66.fss.ru). Оригинал постановления об обращении взыскания на пособие по временной нетрудоспособности должника направить в Свердловское региональное отделение ФСС РФ ФСС РФ почтой (620014, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 55, офис 901). С того момента, как отдел прямых выплат Свердловского отделения ФСС РФ получит скан-копию постановления об обращении взыскания на пособие по временной нетрудоспособности должника, алименты, удержанные с листов нетрудоспособности, будут переводиться получателю.

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