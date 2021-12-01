Устройства для «умного дома» стали популярнее в 2021 году

С начала 2021 года спрос на товары для «умного дома» в сети МегаФон Ритейл возрос на 34% в натуральном и на 41% в денежном выражении.

Такой большой интерес вызван растущей потребностью в оптимизации потребления электроэнергии, повышения комфортабельности дома и его безопасности, сообщает пресс-служба МегаФона. Большое влияние на рост популярности, по мнению аналитиков, оказала пандемия коронавируса, когда люди стали чаще бывать дома и проводить там больше времени. В течение 2021 года специалистами регистрировалось несколько пиков продаж устройств, относящихся к этой категории. Первый пик пришелся на январь–март. В этот период большинство россиян работали и обучались удаленно. Второй — в мае и октябре, когда были нерабочие дни. Аналитики прогнозируют ежегодный рост мирового рынка товаров для «умного дома» до 2023 года. Ожидаемый показатель — 30%. Этот тренд мы наблюдаем и в России. Решения, которые позволяют автоматизировать бытовые задачи, повышать эффективность энергопотребления и уровень домашнего комфорта, становятся доступнее, спрос на них растет. При этом рынок товаров для «умного дома» еще относительно молодой, мы видим у него высокий потенциал для роста, комментирует Владимир Скурихин, генеральный директор МегаФон Ритейл. Отмечается, что ранее главным инструментом в управлении «умным домом» был смартфон. Но теперь все чаще покупатели выбирают смарт-колонки с голосовым управлением. На эти устройства пришлось 62% продаж. Чаще всего люди покупали Яндекс.Станцию Мини, Яндекс.Станцию Лайт и JBL Link Portable. В общей сложности рост продаж колонок составил 38% по количеству и 47% в деньгах. Также в тройку лидеров по продажам вошли интеллектуальные системы освещения. Их доля составила 10,4%. Такие системы стали покупать в 5,5 раза чаще. Высокий спрос наблюдался на смарт-розетки — 6,4%. Чаще всего в данной категории выбирали категории Яндекса. Например, самой популярной умной лампой стала Яндекс YNDX-00010, а розеткой — Яндекс YNDX-0007W. За неполный год средний чек покупки устройств для «умного дома» составил 4,6 тысячи. Он вырос на 11%. Покупатели чаще всего ищут технику в розничных магазинах. Так, на салоны пришлось 75% продаж, тогда как на интернет-магазин — 25%. Автоматизация домов популярнее всего у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани и Краснодара. ­­­­­­

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