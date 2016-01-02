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Москва заявила о дефолте Украины по долгу в три миллиарда долларов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Москва заявила о дефолте Украины по долгу в три миллиарда долларов

2 января 2016, 10:35ЭкономикаMaurice
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