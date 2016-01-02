Москва заявила о дефолте Украины по долгу в три миллиарда долларов
В связи с этим Минфин России начал подготовку к судебному процессу.
Киев не перевел деньги в счет погашения еврооблигаций в течение льготного периода, который истек 31 декабря. Таким образом, Украина не выполнила свои обязательства и, соответственно, оказалась в состоянии дефолта, заявили в российском Министерстве финансов. Ведомство уже инициировало судебное разбирательство по поводу долга Украины. Как сообщается, российские власти обратились в британскую юридическую компанию и начали процедуры, необходимые для подачи иска в английский суд.
Напомним, Россия заплатила 3 миллиарда долларов за евробонды Украины в декабре 2013 года. Предполагалось, что общий объем помощи составит 15 миллиардов, финансирование прекратили после того, как украинский президент Виктор Янукович лишился своего поста. 18 декабря Киев установил мораторий на выплату долга Москве.
МВФ признал официальный статус долга Украины перед Россией, хотя Киев настаивал на его коммерческом статусе.