Москва заявила о дефолте Украины по долгу в три миллиарда долларов

Киев не перевел деньги в счет погашения еврооблигаций в течение льготного периода, который истек 31 декабря. Таким образом, Украина не выполнила свои обязательства и, соответственно, оказалась в состоянии дефолта, заявили в российском Министерстве финансов. Ведомство уже инициировало судебное разбирательство по поводу долга Украины. Как сообщается, российские власти обратились в британскую юридическую компанию и начали процедуры, необходимые для подачи иска в английский суд.