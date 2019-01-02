МРОТ в России с 1 января увеличился до 11 280 рублей

С 1 января 2019 года в России повысился минимальный размер оплаты труда и сейчас составляет 11 280 рублей.
В России увеличился МРОТ, сейчас он равен величине прожиточного минимума для трудоспособного населения за второй квартал 2018 года.
В связи с этим увеличатся расходы на заработную плату работникам бюджетной сферы (порядка 5 млрд рублей) и работниками госучреждений (около 1,4 млрд рублей). Повышение МРОТ коснется 3,7 млн россиян.
В 2018 году МРОТ увеличился до 9 489 рублей, произошло это 1 мая, тогда цифра составила 85% от прожиточного минимума. В связи с последним повышением до 11 280 рублей показатели сравнялись, произошло это впервые.
Президент России Владимир Путин на форуме рабочей молодежи в Нижнем Тагиле в 2018 году сообщил, что ранее приравнять МРОТ к прожиточному минимуму не позволяла экономическая ситуация. Сейчас, как отметил президент, должно улучшиться благосостояние граждан, пишет ТАСС.
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