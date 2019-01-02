Пенсия жителей Нижнего Тагила с 1 января увеличится в среднем на 1 тысячу рублей

Страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 7,05% с 1 января 2019 года. Размер фиксированной выплаты после индексации составит 5334 рубля в месяц, а стоимость пенсионного балла – 87 рублей 24 копейки.

В результате индексации жителям Нижнего Тагила и ГГО страховые пенсии по старости в среднем увеличатся на 1 048 рублей 58 копеек.. Средний размер страховой пенсии по старости составит 15 922 рубля.