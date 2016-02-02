Вагонный участок в Нижнем Тагиле прекратил свою деятельность: 234 человека ищут работу, остальным пришлось переехать

Вагонный участок в Нижнем Тагиле прекратил свою деятельность с 1 февраля. В «Федеральной пассажирской компании», которая занимается обслуживанием поездов дальнего следования, объясняют, что это событие связано с падением спроса на поездки в поездах. Это особенно грустно, ввиду того, что была распущена команда высококлассных специалистов. В 2014 году они заняли первое место на всероссийском профессиональном конкурсе. Сотрудники вагонного участка пытались бороться. Они отправляли президенту петицию с просьбой сохранить вагонный участок в Нижнем Тагиле. К сожалению, ничего не помогло.

В результате почти 700 человек попали под так называемую оптимизацию. Многим из них были предложены места в других подразделениях Уральского филиала «Федеральной пассажирской компании». Около трёхсот человек были переведены в Екатеринбург и Тюмень. Тем, кому мест не нашлось, а их набралось 234 человека, предложили ознакомиться с банком вакансий РЖД.

Как эта ситуация повлияет на жизнь обычных горожан? В Нижнем Тагиле станет еще больше безработных, а значит, усилится конкуренция за рабочие места. Кроме того, Нижний Тагил лишился своих поездов дальнего следования, теперь они будут отправляться из Екатеринбурга. Впрочем, благодаря увеличившемуся количеству «Ласточек», добраться до Екатеринбурга стало проще и удобнее.