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Вагонный участок в Нижнем Тагиле прекратил свою деятельность: 234 человека ищут работу, остальным пришлось переехать
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Вагонный участок в Нижнем Тагиле прекратил свою деятельность: 234 человека ищут работу, остальным пришлось переехать

2 февраля 2016, 17:30ЭкономикаДенис Таратонов
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