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Доходы Свердловской области увеличатся к 2030 году
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Доходы Свердловской области увеличатся к 2030 году

2 февраля, 11:30Экономика
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