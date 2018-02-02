Доходы Свердловской области увеличатся к 2030 году
2 февраля, 11:30Экономика
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Министерством финансов были спрогнозированы параметры бюджета Свердловской области до 2030 года. Ожидается, что консолидированный бюджет за счет налоговых и неналоговых доходов будет увеличен в 1,9 раз по отношению к бюджету 2020 года.
Расходы бюджета области к 2030 году составят 501 млрд рублей, но доходы будут их перекрывать, запланированный размер доходов - 520 млрд.рублей. Также Минфин сообщает, что в 2030 году госдолг региона будет погашен полностью, пишет «Правда УрФО».
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