Доходы Свердловской области увеличатся к 2030 году

Расходы бюджета области к 2030 году составят 501 млрд рублей, но доходы будут их перекрывать, запланированный размер доходов - 520 млрд.рублей. Также Минфин сообщает, что в 2030 году госдолг региона будет погашен полностью, пишет «Правда УрФО».