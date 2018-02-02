Россияне стали вовремя выплачивать долги по кредитам

По данным «Национальной службы взыскания» и «Первого коллекторского бюро», цена на кредитные портфели (совокупность остатка задолженности по основному долгу) возросла с 0,9 до 1,4% от суммы долга. Банки не спешат продавать «плохие» кредиты коллекторам, так как вероятность их выплаты стала выше.

Такое положение вещей объясняется более жесткими требованиями к гражданам, желающим взять кредит. Ведется более тщательная проверка информации от физических и юридических лиц, поэтому невыплаченных кредитов становится гораздо меньше.

Банки стали чаще предлагать кредиты по сниженной ставке. У заемщиков есть возможность выплачивать меньший процент за пользование банковским продуктом. Другая причина улучшения статистики по кредитам – готовность людей договариваться и обсудить разные варианты выплат.