Россияне стали вовремя выплачивать долги по кредитам
За 2017 в России улучшилась статистика по кредитам. Заемщики стали более дисциплинированными, что привело к тому, что банки реже стали прибегать к помощи коллекторов.
По данным «Национальной службы взыскания» и «Первого коллекторского бюро», цена на кредитные портфели (совокупность остатка задолженности по основному долгу) возросла с 0,9 до 1,4% от суммы долга. Банки не спешат продавать «плохие» кредиты коллекторам, так как вероятность их выплаты стала выше.
Такое положение вещей объясняется более жесткими требованиями к гражданам, желающим взять кредит. Ведется более тщательная проверка информации от физических и юридических лиц, поэтому невыплаченных кредитов становится гораздо меньше.
Банки стали чаще предлагать кредиты по сниженной ставке. У заемщиков есть возможность выплачивать меньший процент за пользование банковским продуктом. Другая причина улучшения статистики по кредитам – готовность людей договариваться и обсудить разные варианты выплат.
По прогнозам коллекторов, рынок цессии вернется в прежнее состояние в 2018 году, благодаря быстрому росту продаж кредитов. Однако не стоит рассчитывать на улучшение неценовых условий - банки не допустят снижения качества кредитных портфелей. С другой стороны, заемщики с хорошей кредитной историей могут рассчитывать на выгодные условия, сообщают Известия.