Российские предприниматели планируют увеличить объемы продаж в 2018 году

В 2017 году наблюдался экономический рост на уровне 1,5%, благодаря чему бизнесмены рассчитывают на продолжение увеличения спроса на рынке. По исследованиям Центрального Банка, 66% предприятий планируют увеличить выпуск продукции, половина из них хочет больше инвестировать в основной капитал. По оценкам Минэкономразвития, в стране ожидается рост инвестиций в основной капитал на уровне 4,7%.

Представители среднего и крупного бизнеса уверены в увеличении спроса на их продукцию. Как считает ЦБ, эта ситуация обусловлена положительными изменениями в развитии экономики за последнее время.

Организации, производящие товары на внутренний и внешний рынок, стали более уверены в устойчивости нынешней экономики. Особенно, по результатам опроса Центробанка, увеличить производство и продажи рассчитывают фармакологические предприятия и компании по химпроизводству.

Наиболее высокий уровень инвестиционного оптимизма сложился в отраслях с высокой добавленной стоимостью, что может свидетельствовать о дальнейших признаках устойчивого роста экономики отмечают специалисты ЦБ.