Российский бизнес может быть привлечен к разработке технических стандартов (ВИДЕО)

Как заявил глава ТПП РФ Сергей Катырин, работа Росстандарта очень важна для промышленности. Производство строится на технических регламентах, которые влияют как на конкуренцию, так и на уровень экспорта.

Кроме того, промышленные и продовольственные стандарты могут стать инструментом для защиты рынка.

У нас есть много вопросов, которые нужно решать. Если говорить о внешних рынках, то это те союзы, где мы сегодня работаем - ШОС, БРИКС, СНГ, Евразийский союз. Без Ростандарта нам сложно будет найти общий язык на этих пространствах. Нам нужны общие стандарты, чтобы у нас двигались продукция, товары, услуги, трудовые ресурсы, средства и так далее заметил глава ТПП.

В свою очередь глава Росстандарта Алексей Абрамов заявил, что он намерен активно вовлекать предпринимательство в разработку технических регламентов – как национальных, так и межгосударственных. По его словам, это позволит компаниям стать более конкурентоспособными. Кроме того, он готов софинансировать их участие в работе, но рассчитывает и на инвестиции от бизнесменов.

Как пояснили в ТПП, подобные встречи проходят регулярно. В них могут виртуально участвовать представители всех региональных палат: они заранее присылают свои вопросы и следят за трансляцией.

Мы выбрали такой формат регулярных встреч – встречи на Ильинке, куда мы приглашаем представителей, прежде всего, исполнительной власти. Также здесь проходят встречи с активом торгово-промышленной палаты отметил Сергей Катырин.

В конце встречи ТПП РФ заключила соглашение о сотрудничестве с Росстандартом, пишет Rostovgazeta.

Видео: «РБК»