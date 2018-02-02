Российский бизнес может быть привлечен к разработке технических стандартов (ВИДЕО)
В Торгово-промышленной палате РФ состоялась встреча с руководителем Росстандарта, целью которой стало обсуждение новых технических стандартов относительно интересов бизнеса.
Как заявил глава ТПП РФ Сергей Катырин, работа Росстандарта очень важна для промышленности. Производство строится на технических регламентах, которые влияют как на конкуренцию, так и на уровень экспорта.
Кроме того, промышленные и продовольственные стандарты могут стать инструментом для защиты рынка.
У нас есть много вопросов, которые нужно решать. Если говорить о внешних рынках, то это те союзы, где мы сегодня работаем - ШОС, БРИКС, СНГ, Евразийский союз. Без Ростандарта нам сложно будет найти общий язык на этих пространствах. Нам нужны общие стандарты, чтобы у нас двигались продукция, товары, услуги, трудовые ресурсы, средства и так далее заметил глава ТПП.
В свою очередь глава Росстандарта Алексей Абрамов заявил, что он намерен активно вовлекать предпринимательство в разработку технических регламентов – как национальных, так и межгосударственных. По его словам, это позволит компаниям стать более конкурентоспособными. Кроме того, он готов софинансировать их участие в работе, но рассчитывает и на инвестиции от бизнесменов.
Как пояснили в ТПП, подобные встречи проходят регулярно. В них могут виртуально участвовать представители всех региональных палат: они заранее присылают свои вопросы и следят за трансляцией.
Мы выбрали такой формат регулярных встреч – встречи на Ильинке, куда мы приглашаем представителей, прежде всего, исполнительной власти. Также здесь проходят встречи с активом торгово-промышленной палаты отметил Сергей Катырин.
В конце встречи ТПП РФ заключила соглашение о сотрудничестве с Росстандартом, пишет Rostovgazeta.
Видео: «РБК»
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