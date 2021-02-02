Минпромторг предложил ввести продуктовые выплаты нуждающимся

Минпромторг предложил ввести продуктовые выплаты нуждающимся

Сегодня, 09:01ЭкономикаPhoto: 1Mediainvest.ru
Министерство промышленности и торговли предложило выплачивать нуждающимся средства на покупку продуктов.

Доклад с подобным предложением министерство направило правительству. Поддержка будет оказываться наиболее нуждающейся категории граждан, пишут «Известия» со ссылкой на инсайдера в Кабмине.

Пресс-служба Минпромторга подтвердила, что в конце 2020 года доклад был направлен в правительство. Подобные документы были направлены и Минсельхозом, Минэкономразвития, Роспотребнадзором, Минздравом, Минтрудом. От министерств требовалось осветить дорожную карту по Доктрине продовольственной безопасности.

По словам инсайдера, Минпромторг предлагает осуществлять адресную помощь наиболее нуждающимся жителям России. Речь идет о детях, беременных и кормящих женщинах. Им будут перечислять финансы на карту, которой можно будет оплатить покупку продовольствия. В пресс-служба правительства РФ подчеркнули, что Кабмин на данный момент не рассматривает это вопрос.

Председатель Совета ТПП по развитию потребительского рынка Александр Борисов сообщил, что проект получил поддержку Торгово-промышленной палаты.

Напомним, с 1 февраля в России будут проиндексированы социальные выплаты.

Related news:
Россиявыплатыминпромторгпродовольствие
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы