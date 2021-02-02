Минпромторг предложил ввести продуктовые выплаты нуждающимся

По словам инсайдера, Минпромторг предлагает осуществлять адресную помощь наиболее нуждающимся жителям России. Речь идет о детях, беременных и кормящих женщинах. Им будут перечислять финансы на карту, которой можно будет оплатить покупку продовольствия. В пресс-служба правительства РФ подчеркнули, что Кабмин на данный момент не рассматривает это вопрос.