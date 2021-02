Минпромторг предложил ввести продуктовые выплаты нуждающимся

Министерство промышленности и торговли предложило выплачивать нуждающимся средства на покупку продуктов.

Доклад с подобным предложением министерство направило правительству. Поддержка будет оказываться наиболее нуждающейся категории граждан, пишут «Известия» со ссылкой на инсайдера в Кабмине. Пресс-служба Минпромторга подтвердила, что в конце 2020 года доклад был направлен в правительство. Подобные документы были направлены и Минсельхозом, Минэкономразвития, Роспотребнадзором, Минздравом, Минтрудом. От министерств требовалось осветить дорожную карту по Доктрине продовольственной безопасности. По словам инсайдера, Минпромторг предлагает осуществлять адресную помощь наиболее нуждающимся жителям России. Речь идет о детях, беременных и кормящих женщинах. Им будут перечислять финансы на карту, которой можно будет оплатить покупку продовольствия. В пресс-служба правительства РФ подчеркнули, что Кабмин на данный момент не рассматривает это вопрос. Председатель Совета ТПП по развитию потребительского рынка Александр Борисов сообщил, что проект получил поддержку Торгово-промышленной палаты. Напомним, с 1 февраля в России будут проиндексированы социальные выплаты. С 1 февраля социальные пособия в России проиндексируют на 4,9%

