Козырек за свой счет: тагильчане задаются вопросом законности сборов на ремонт

В группе TagilCity.ru одна из тагильчанок высказала наболевшее:

У нас в доме №44 на улице Фрунзе за домофон берут, и ещё за ремонт дома и подъезда. Козырек над подъездом тоже за наш счет хотят сделать. Разве это законно? -- написала она.

За ответом на этот вопрос редакция TagilCity.ru обратилась в управляющую компанию «Управление», которая обслуживает этот дом.

Сейчас существует персонифицированный учет на каждом доме. Раньше все деньги были в одном «котле». Потом в жилищном законодательстве ввели новое правило, что каждый дом, сколько денег собирает, столько за ним и закрепляется. Каждый дом живет на свои средства.

Дом у них небольшой, денег на доме нет. Если не хватает средств, управляющая компания выходит с предложением, что жители сами собирают целевой сбор. Ничего противозаконного нет.

Дом №44 стоит на 2016 или 2017 год на капремонт, а дом очень ветхий. Поэтому проводить там какие-то масштабные работы сейчас нецелесообразно. Но, чтобы обеспечить жизнедеятельность дома, не сильно дорогостоящие работы там ведутся, -- рассказали в управляющей компании.

Тем не менее, тагильчанам не стоит терять бдительности и оплачивать счета, не задавая вопросов. В случае возникновения каких-либо подозрений нужно обращаться сразу либо в управляющую компанию с письменным заявлением, либо в прокуратуру, либо в интернет-приемную Главы города. Первым делом, конечно, нужно обратиться в управляющую компанию.