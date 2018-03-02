Новые возможности «Банк-Директ» — получение справок и заказ карт онлайн

В ряду этих сервисов очередное пополнение — в обновленной версии системы «Банк-Директ» корпоративные клиенты теперь могут заказывать и получать различные справки банка в режиме онлайн. Также теперь можно дистанционно заказать корпоративную карту с доставкой почтой по указанному адресу по всей территории Российской Федерации.

Для получения справки достаточно в «Банк-Директ» выбрать нужный тип справки и указать способ предоставления «электронно». Плата за предоставление электронных справок не взимается. Самые популярные справки о наличии и состоянии счета, об оборотах и остатках поступят в «Банк-Директ» в течение 15 минут. Если настроено sms или email-уведомления, то по готовности заказанной справки придет сообщение. Полученная справка подписана усиленной квалифицированной электронной подписью сотрудника банка, которая юридически значима для предоставления в различные государственные органы. Ее можно сохранить в виде электронного документа для предоставления третьим лицам в электронном виде или распечатать. Подробнее о новой возможности смотрите на сайте банка.