Экспорт в Свердловской области в 2020 году увеличился почти на пять процентов

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Товарооборот также увеличился на 4% и составил 12,6 миллиарда долларов, сообщили в департаменте информполитики. Чаще всего регион сотрудничал с Китаем, Германией, Казахстаном, США и Турцией.
Больше всего на экспорт повлияли поставки машиностроительной продукции и медицинской техники. Аппараты ИВЛ, которые выпускает завод в Екатеринбурге продавались в разные страны. Это позволило региону выйти на лидирующие позиции наряду с другими регионами по экспорту медтехники.