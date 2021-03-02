Сегодня, 14:57ЭкономикаФото: pixabay.com

Экспорт в Свердловской области в 2020 году увеличился почти на пять процентов

Объем экспорта в 2020 году в Свердловской области вырос на 4% и составил 7,6 миллиарда рублей. Регион оказался в тройке лидеров среди регионов, которым удалось повысить показатели.

Товарооборот также увеличился на 4% и составил 12,6 миллиарда долларов, сообщили в департаменте информполитики. Чаще всего регион сотрудничал с Китаем, Германией, Казахстаном, США и Турцией.

Больше всего на экспорт повлияли поставки машиностроительной продукции и медицинской техники. Аппараты ИВЛ, которые выпускает завод в Екатеринбурге продавались в разные страны. Это позволило региону выйти на лидирующие позиции наряду с другими регионами по экспорту медтехники.

Свердловская областьэкономикастатистикаэкспорт
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