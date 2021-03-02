На 300 млн рублей подорожало строительство моста через Тагильский пруд

На 300 млн рублей подорожало строительство моста через Тагильский пруд

Сегодня, 13:14ЭкономикаФото: TagilCity.ru
Из-за дополнительных расходов удорожание строительства моста через Тагильский пруд составило 300 миллионов рублей.

2 марта прошла надвижка первого пролета моста через Нижнетагильский пруд. На месте строительства присутствовал глава города Владислав Пинаев.

Мэр пояснил, что на сегодняшний день удорожание строительства составило 300 миллионов рублей. Причиной этого послужила дополнительная технологическая дорога, а также увеличение стоимости металла.

По словам Пинаева, возникает много вопросов, которые приходится решать походу строительства моста.

В уже готовый проект, который прошел госэкспертизу, внесены изменения. Произошло удорожание, экспертиза это подтвердила, пояснил глава города.

Он отметил, что появились дополнительные работы, которые не были предусмотрены, что вполне нормально для стройки такого объема.

Поэтому возникающие по ходу вопросы мы решаем с подрядчиками, с профильными министерствами. Никакого недопонимания пока нет, сказал Пинаев.

Фото:TagilCity.ru

Напомним, на строительство моста через Тагильский пруд изначально было запланировано выделить 3,9 миллиарда рублей. Тендер на его возведение выиграла «Альмакоргруп».

Сюжеты:
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