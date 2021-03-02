Строительство мусоросортировочного завода в Нижнем Тагиле взяло на контроль Минэнерго

Глава Минэнерго Николай Смирнов провел онлайн-совещание с мэром города Владиславом Пинаевым, генеральным директором АО «Облкоммунэнерго» Дмитрием Будановым, руководителями профильных управлений администрации города и представителями управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования.
Стороны обсудили ход экологической экспертизы проекта объекта. Также были определены сроки строительства мусорного полигона и сортировочного завода.
Мы конструктивно сотрудничаем как с Министерством энергетики и ЖКХ и АО «Облкоммунэнерго», так и со всеми федеральными службами, у которых на контроле находится данный вопрос, рассказал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Мэр отметил, что данный проект является необходимым для города, как решающий проблему утилизации ТКО на многие годы вперед.
Министр энергетики Николай Смирнов подытожил, что с реализацией проекта следует успеть до 2022 года. Именно в этом году закончится срок эксплуатации уже действующего в городе полигона коммунальных отходов.
Второй по размерам город в Свердловской области должен быть в срок обеспечен модернизированной системой обращения с ТКО, сказал глава Минэнерго.
Напомним, запуск мусоросортировочного полигона в Нижнем Тагиле запланирован на 2022 год. ТКО будут свозиться исключительно из Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа.