Строительство мусоросортировочного завода в Нижнем Тагиле взяло на контроль Минэнерго

Мы конструктивно сотрудничаем как с Министерством энергетики и ЖКХ и АО «Облкоммунэнерго», так и со всеми федеральными службами, у которых на контроле находится данный вопрос, рассказал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.