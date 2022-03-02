Эльвира Набиуллина назвала ситуацию в экономике РФ экстремальной

И далее перешла к тому, о чем хотела сказать — важности понимания к резко возросшей нагрузке за последние дни. Она выматывает психически и физически, но надо держаться. Очень многое сегодня зависит от стойкости, сплоченности, веры. Поэтому сегодня как никогда становится важным «забыть о разногласиях и помогать своим коллегам», а не угубляться в политические диспуты.