Эльвира Набиуллина назвала ситуацию в экономике РФ экстремальной

Видеозапись появилась в одном из Telegram-каналов. По словам Эльвиры Набиуллиной, экономика страны столкнулась с экстремальной и нестандартной ситуацией. И что Центробанк делал все, «чтобы справиться с любыми шоками экономической и политической природы».
И сейчас мы точно, справимся, выразила уверенность Набиуллина.
И далее перешла к тому, о чем хотела сказать — важности понимания к резко возросшей нагрузке за последние дни. Она выматывает психически и физически, но надо держаться. Очень многое сегодня зависит от стойкости, сплоченности, веры. Поэтому сегодня как никогда становится важным «забыть о разногласиях и помогать своим коллегам», а не угубляться в политические диспуты.
Споры в соцсетях, дома и в другом месте, как считает Эльвира Набиуллина, только отнимают силы. А они Центробанку нужны потому, что сейчас коллектив работает на общую цель, когда нужно пройти испытание, и сделать это, по возможности, без потерь.
Напомним, в отношении банковской системы России введены санкции со стороны стран Евросоюза, США, Канады, и Великобритании. Причина — специальная операция РФ на Украине, направленная на демилитаризацию и разоружение националистических групп.
Центробанку теперь много чего нельзя за рубежом, но Эльвира Набиуллина надеется компенсировать «возросшие инфляционные риски», сообщают «Новые Известия».