Компания Apple ограничила присутствие на российском рынке

Американская корпорация заявила об ограничении работы в России. Это одинаково касается и популярного платежного сервиса Apple Pay, и продаж товаров. Среди них: смартфоны, компьютеры, аксессуары к ним и программное обеспечение.
Также Apple заблокировала доступ к приложениям Sputnik и RT в App Store. И отключила отчеты о ЧП на картах компании.
Причиной ограничительных мер менеджмент компании назвал военную операцию России на Украине. Что происходит на Украине, на карте Apple, больше посмотреть нельзя, сообщает Lenta.ru.
Закрытие магазина App Store для жителей России попросил обеспечить министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Еще одним его пожеланием была поддержка пакета санкций со стороны США в отношении компаний РФ, которые пользуются услугами Apple.