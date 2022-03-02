Магазину в Нижнем Тагиле грозит штраф за продажу товаров в «у.е»

Магазину в Нижнем Тагиле грозит штраф за продажу товаров в «у.е»
Магазину в Нижнем Тагиле грозит штраф за продажу товаров в «у.е»
Сегодня, 11:51ЭкономикаФото: pixabay.com

Магазин «Торгоборудование» в Нижнем Тагиле продавал товары за «у.е»

Магазин «Торгоборудование» в Нижнем Тагиле продавал товары за условные единицы. За это юрлицо привлекли к административной ответственности.

Торговая точка в Нижнем Тагиле попала в поле зрения Роспотребнадзора. Причина — указание цен на потребительские товары условных единицах (у.е), американских условных единицах (а.у.е.), и европейских условных единицах (е.у.е.). И нарушение правил торговли, по которым цену в рублях следует указывать точную, а не из расчета по текущему валютному курсу.

Данный магазин специализируется на продажах торгового оборудования. Если бы цены указывались только для организаций, то и вопросов бы к предпринимателю не было. Однако в этом случае, по словам руководителя консультационного пункта по защите прав потребителей тагильского отдела Роспотребнадзора (РПН) Александра Башкирова, закон нарушался.

Юрлицу грозит административная ответственность за недостоверность указанной на ценниках информации. Это может быть штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей, сообщает ИА «Все новости».

Переход на условные единицы в магазине объяснили нестабильностью финансовой ситуации.

Сюжеты:
ЦеныНижний Тагил
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