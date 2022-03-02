Магазину в Нижнем Тагиле грозит штраф за продажу товаров в «у.е»

Данный магазин специализируется на продажах торгового оборудования. Если бы цены указывались только для организаций, то и вопросов бы к предпринимателю не было. Однако в этом случае, по словам руководителя консультационного пункта по защите прав потребителей тагильского отдела Роспотребнадзора (РПН) Александра Башкирова, закон нарушался.