Отключение от SWIFT ряда российских банков одобрили постпреды ЕС

Напомним, из-за ситуации на Украине страны Евросоюза начали вводить санкции против России. Они коснулись и ряда банков. Среди них «СовкомБанк» и ВТБ. Их деятельность была ограничена в странах Евросоюза. Кроме того, об отказе от сотрудничества заявили Visa и Master Card. Теперь кредитным учреждениям запрещено перевыпускать карты данных платежных систем. Кроме того, приостановила в России работу и Apple Pay.