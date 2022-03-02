Отключение от SWIFT ряда российских банков одобрили постпреды ЕС

Кроме того, планируется запретить банкам принимать участие или инвестировать в проекты, которые софинансируются Российским фондом прямых инвестиций, сообщается в Twitter французского председательства в Совете ЕС.
Данные меры будут опубликованы в журнале ЕС, а затем начнут действовать.
Напомним, из-за ситуации на Украине страны Евросоюза начали вводить санкции против России. Они коснулись и ряда банков. Среди них «СовкомБанк» и ВТБ. Их деятельность была ограничена в странах Евросоюза. Кроме того, об отказе от сотрудничества заявили Visa и Master Card. Теперь кредитным учреждениям запрещено перевыпускать карты данных платежных систем. Кроме того, приостановила в России работу и Apple Pay.