Сразу семь российских банков отключили от SWIFT

«ВТБ», «Россия», «Открытие», Новикомбанк, «Промсвязьбанк», «Совкомбанк», «ВЭБ». Все эти российские банки больше не могут пользоваться услугами системы SWIFT, объединяющей 11 тысяч участников по всему миру.
Отключению предшествовало заседание Европейской комиссии. На нем представители ряда западных стран обсуждали ситуацию на Украине. Итогом встречи стали новые санкции. Среди них — предложение по ограничению доступа к услугам по обмену финансовыми сообщениями.
Ранее блокировку SWIFT использовали под предлогом санкций в отношении банков Ирана, КНДР и Афганистана. О готовности этого шага в отношении России стало известно еще 27 февраля. Указанные банки — скорее всего, только «первая ласточка».
Активы «ВТБ», «Открытие», «Совкомбанка», «Промсвязьбанка» и «Новикомбанка» за рубежом заморожены. Контрагентам США с ними работать нельзя.
Но у России уже есть альтернатива SWIFT. Это своя, отечественная система передачи финансовых сообщений (СПФС), которую запустили в работу еще в 2014 году. По данным ЦБ, к ней уже подключена 331 организация.