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В Нижнем Тагиле подходит к концу снос двух павильонов, незаконно находившихся на проспекте Строителей (ФОТО)
Сюжеты:
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В Нижнем Тагиле подходит к концу снос двух павильонов, незаконно находившихся на проспекте Строителей (ФОТО)

2 апреля 2016, 13:35ЭкономикаДенис Таратонов
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