В Нижнем Тагиле подходит к концу снос двух павильонов, незаконно находившихся на проспекте Строителей (ФОТО)

Снос двух незаконных павильонов, расположенных по соседству с жилыми домами на проспекте Строителей, начался в начале этой недели, 28 марта. За прошедшие дни строения были полностью снесены, а строительный мусор — вывезен. Сейчас там осталось совсем немного неубранного мусора. Но и его, конечно, скоро вывезут.