В Нижнем Тагиле подходит к концу снос двух павильонов, незаконно находившихся на проспекте Строителей (ФОТО)
2 апреля 2016, 13:35ЭкономикаДенис Таратонов
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На проспекте Строителей заканчивается снос торгового комплекса, который находился там незаконно. На данный момент на участке остался лишь немногочисленный строительный мусор.
Сюжеты: Нижний Тагил
Снос двух незаконных павильонов, расположенных по соседству с жилыми домами на проспекте Строителей, начался в начале этой недели, 28 марта. За прошедшие дни строения были полностью снесены, а строительный мусор — вывезен. Сейчас там осталось совсем немного неубранного мусора. Но и его, конечно, скоро вывезут.
До конца года ещё 50 торговых объектов ждет такая же судьба.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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