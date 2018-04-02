Без шуток: снижаем ставки по кредитам!

Рады сообщить, что с 1 апреля 2018 года снижаем ставки по кредитам более, чем на 2%.

Теперь оформить кредит можно по ставке от 11,9% без дополнительных комиссий и страховок.

Ознакомиться с условиями кредитных продуктов и оставить заявку на кредит можно на сайте банка.