Без шуток: снижаем ставки по кредитам!
2 апреля, 09:25Экономикаoffice@tagilcity.ru
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Сюжеты: Нижний Тагил
Рады сообщить, что с 1 апреля 2018 года снижаем ставки по кредитам более, чем на 2%.
Теперь оформить кредит можно по ставке от 11,9% без дополнительных комиссий и страховок.
Ознакомиться с условиями кредитных продуктов и оставить заявку на кредит можно на сайте банка.
БАНК «НЕЙВА»: рады делиться отличными новостями!
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