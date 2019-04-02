Расходы бюджета Свердловской области в 2018 году составили 241,5 млрд
Отчет об исполнении бюджета Свердловской области направлен в Счетную палату, сообщает правительство региона. Согласно документу, в 2018 году больше всего средств тратилось на медицину и соцполитику.
В правительстве Свердловской области для проведения внешней проверки подготовлен и направлен в Счетную палату отчет о доходах и расходах региона за 2018 год.
При плановом дефиците 9 миллиардов рублей областной бюджет за 2018 год исполнен с профицитом в размере 8,1 миллиарда рублей. Основные параметры исполнения областного бюджета за 2018 год продемонстрировали рост доходов казны,сообщили в правительстве.
Доходы региона, по сравнению с 2017 годом, увеличились на 36,6 миллиарда рублей и составили 249,6 миллиарда рублей.
Основными источниками дохода остаются НДФЛ, акцизы, налоги на прибыль и имущество организаций. Налог на прибыль организаций увеличился на 17 миллиардов рублей, НДФЛ - на 7,2 миллиарда. Расходы бюджета области за 2018 год составили 241,5 миллиарда рублей. Более всего средств было потрачено на социальную политику, медицину и образование.