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Расходы бюджета Свердловской области в 2018 году составили 241,5 млрд
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Расходы бюджета Свердловской области в 2018 году составили 241,5 млрд

Сегодня, 10:06ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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