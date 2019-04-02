Расходы бюджета Свердловской области в 2018 году составили 241,5 млрд

В правительстве Свердловской области для проведения внешней проверки подготовлен и направлен в Счетную палату отчет о доходах и расходах региона за 2018 год.

При плановом дефиците 9 миллиардов рублей областной бюджет за 2018 год исполнен с профицитом в размере 8,1 миллиарда рублей. Основные параметры исполнения областного бюджета за 2018 год продемонстрировали рост доходов казны,сообщили в правительстве.

Доходы региона, по сравнению с 2017 годом, увеличились на 36,6 миллиарда рублей и составили 249,6 миллиарда рублей.