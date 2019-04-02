Свердловская область потратит на реализацию нацпроектов 30 млрд рублей
В 2019 году на реализацию национальных проектов Свердловская область потратит 30 млрд рублей из средств федерального и областного бюджетов, сообщает министерство информполитики региона.
Данные средства будут направлены на то, чтобы сделать города и сельские местности комфортными, вывести строительство жилья на более качественный уровень и обеспечить его доступность, а также на решение других важных для Среднего Урала вопросов, об этом рассказал губернатор Евгений Куйвашев.
В рамках национальных проектов и задач в Свердловской области разработаны 55 региональных проектов. В частности, при решении задач в сфере экологии особое внимание планируется уделить вопросам в области сбора и утилизации отходов.
В области культуры стоит задача формирования культурного пространства за счет перезагрузки работы культурно-досуговых организаций и клубов.
Глава свердловской области отметил, что итоги 2018 года свидетельствуют о наличии в регионе прочного фундамента для реализации новых инициатив. По предварительным данным, валовый региональный продукт в 2018 году составил 2,25 трлн рублей, превысив показатели 2017 года на 2,5%. Объем продукции сельского хозяйства составил 82,5 млн рублей, что на 5,3% выше, чем в 2017 году. Прибыль крупных и средних организаций региона в 2018 году выросла на 33,5%.