Свердловская область потратит на реализацию нацпроектов 30 млрд рублей

Данные средства будут направлены на то, чтобы сделать города и сельские местности комфортными, вывести строительство жилья на более качественный уровень и обеспечить его доступность, а также на решение других важных для Среднего Урала вопросов, об этом рассказал губернатор Евгений Куйвашев.

В рамках национальных проектов и задач в Свердловской области разработаны 55 региональных проектов. В частности, при решении задач в сфере экологии особое внимание планируется уделить вопросам в области сбора и утилизации отходов.

В области культуры стоит задача формирования культурного пространства за счет перезагрузки работы культурно-досуговых организаций и клубов.