Три тысячи рекламных конструкций в Екатеринбурге размещены незаконно

Как сообщил заместитель начальника департамента управления муниципальным имуществом, в Екатеринбурге действует чуть больше тысячи договоров на размещение наружной рекламы, большинство которой расположено на обочинах дорог. В 2018 году было проведено всего два аукциона на размещение 46 конструкций на общую сумму в 4,7 миллиона рублей.

В настоящий момент в столице Урала официально для размещения рекламных конструкций отведено 2 тысячи 114 мест. При этом, еще 3 тысячи конструкций в городе установлены незаконно. Например, как сообщил заместитель начальника департамента управления муниципальным имуществом, фирма «Элит-СТ», действуя через аффилированных юридических лиц, предлагает разместить рекламу более чем на сотне остановок общественного транспорта. При том, что официально в городе для размещения рекламы указаны лишь 50 остановочных комплексов.