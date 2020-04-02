СМИ: коронавирус поставил под угрозу «Синару» Пумпянского

Эпидемия коронавируса не только закрыла границы государств, но и значительно подорвала их экономику. Первыми пострадали авиационная и туристическая отрасли. На очереди — железная дорога,пишет «Уралинформбюро».

Как выяснило издание, в первом квартале ожидается падение объемов погрузки на 5%, снижение грузооборота — на 6%, пассажирских перевозок в результате отмены поездов и электричек — почти на 40%. Не за горами сокращение инвестпрограммы РЖД, которое может больно ударить по производителям локомотивов с последующим увольнением рабочих, и группа «Синара», как крупнейшая из них, вряд ли станет исключением, пишет «Уралинформбюро».

Со ссылкой на открытые данные журналист «УИБ» сообщил, что грузооборот на ЮУЖД за февраль 2020 года составил 13,3 миллиардов тарифных тонно-километров (–4,9% к показателю аналогичного периода прошлого года): в частности, отгрузка черных металлов сократилась на 7,4%, промышленного сырья и формовочных материалов — на 3,6%, а погрузка на СвЖД за январь–февраль 2020 года также сократилась. Промышленное сырье и материалы ушли в минус на 40,8%, химические и минеральные удобрения на 11,7%, черные металлы — на 4,1%, а кокс — на 2,3%. Для поддержки грузоперевозок и обеспечения координации работы транспортной сети во время пандемии РЖД создала оперативный штаб. Корпорация признала, что грузооборот падает, но заявила, что пока всё работает в штатном режиме.

Как отмечает «Уралинформбюро», активно включился в работу Союз промышленников и предпринимателей Свердловской области, который формирует предложения по поддержке транспортной отрасли.

У президента Союза Дмитрия Пумпянского ко всему прочему есть и свой резон. Его, как владельца Группы «Синара», ситуация со снижением объемов погрузки на ЮУЖД и СвЖД должна волновать в первую очередь. Ведь именно на полигоне этих железных дорог эксплуатируется тяговый состав, который производит комания «Уральские локомотивы»,сообщает издание.

Предприятие «Уральские локомотивы» расположено в Верхней Пышме и входит холдинг «Синара-Транспортные машины», возглавляемый Виктором Лешем.

«Логика здесь простая, — поясняет уже ИА „ФедералПресс“. — Падение погрузки автоматически влечет за собой сокращение времени эксплуатации электровозов и тепловозов. А значит, можно ожидать снижения закупок локомотивов у „Синары“ и соответствующее уменьшение объемов производства».

Ранее «Уралинформбюро» рассказало, что группа «Синара» получала заказы в рамках инвестиционной программы РЖД по модернизации локомотивного парка. Так, в 2019 году, по информации издания, на ЮУЖД было направлено 52 электровоза, а в 2020 году компания должна была поставить 40 локомотивов в Курган, но успела сделать только восемь. После этого началась эпидемия.

Пресс-служба Группы «Синара» заявила изданию «Уралинформбюро», что компания обеспечена заказами в соответствии с программой развития РЖД. Также уточняется, что когда ситуация стабилизируется, то будут приняты меры по восстановлению работы.

В производстве локомотивов участвует более 160 российских предприятий. Как подчёркивает «УИБ», сокращение финансирования приведет к сбою их работы. Ранее представители пресс-службы Группы «Синара» заявили, что каждый дополнительный вагон электропоезда «Ласточка» обеспечивает 10 новых рабочих мест на заводе «Уральские локомотивы» и 50-60 мест на предприятиях, являющихся поставщиками. Производство одного локомотива обеспечивает уж точно не меньшую занятость, и в таком случае, согласно выводам «УИБ», при отказе от опциона РЖД уральская компания вынуждена будет пойти на сокращение: лишиться работы могут почти около 30-40% сотрудников предприятия. А по данным «Федерал-пресс», сокращение грозит аж 50% работников и предприятие может и вовсе остановить деятельность.