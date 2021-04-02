Для скандального общежития УрФУ снова ищут строителя в Екатеринбурге

Напомним, на строительство претендовала компания «ЛСР. Строительство-Урал». Она стала победителем конкурса в октябре 2020 года. В феврале 2021 года на площадке был вырыт котлован и появились первые сваи. Однако уже в начале марта УрФУ разорвал контракт в одностороннем порядке. К самому подрядчику, по данным «Уралинформбюро», вуз претензий не имеет. Однако вынужден разорвать договор, так как согласно ч. 7.1. статьи 31 ФЗ о государственных закупках, участник допускается к участию в закупке при условии, что в течение двух лет до момента подачи заявки он не привлекался к административной ответственности по статье 19.28 КоАП РФ (незаконное оказание услуг имущественного характера в интересах юридического лица должностному лицу за совершение в интересах данного юридического лица должностным лицом действия (бездействия), связанного с занимаемым им служебным положением). При этом в июле 2019 года суд оштрафовал компанию на 500 тысяч рублей за правонарушение по данной статье.