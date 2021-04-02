Для скандального общежития УрФУ снова ищут строителя в Екатеринбурге

Для скандального общежития УрФУ снова ищут строителя в Екатеринбурге
Сегодня, 11:47ЭкономикаФото: Яндекс.Карты
Повторный аукцион на строительство 16-этажного общежития объявил Уральский федеральный университет в Екатеринбурге.

Начальная стоимость контракта осталась той же — 1,2 миллиарда рублей. Согласно конкурсной документации, все работы должны быть завершены до 7 ноября 2022 года.

Здание планируется возвести по проекту, разработанному «ЛСР. Строительство-Урал». В общей сложности площадь здания составит 27,9 тысячи квадратных метров, в том числе холл с лифтами и подземный этаж. На прилегающей территории планируется создать авто- и велопарковки.

В помещении предусмотрено 332 двухкомнатные жилые ячейки для 1328 жильцов, а также кухни-ниши, душевая и санузел. Каждая рассчитана на проживание четырех человек. Также появятся ячейки для инвалидов и учебные комнаты.

На время Универсиады, которая пройдет в 2023 году в Екатеринбурге, в общежитии планируется разместить волонтеров.

Исполнитель будет определен 9 апреля.

Напомним, на строительство претендовала компания «ЛСР. Строительство-Урал». Она стала победителем конкурса в октябре 2020 года. В феврале 2021 года на площадке был вырыт котлован и появились первые сваи. Однако уже в начале марта УрФУ разорвал контракт в одностороннем порядке. К самому подрядчику, по данным «Уралинформбюро», вуз претензий не имеет. Однако вынужден разорвать договор, так как согласно ч. 7.1. статьи 31 ФЗ о государственных закупках, участник допускается к участию в закупке при условии, что в течение двух лет до момента подачи заявки он не привлекался к административной ответственности по статье 19.28 КоАП РФ (незаконное оказание услуг имущественного характера в интересах юридического лица должностному лицу за совершение в интересах данного юридического лица должностным лицом действия (бездействия), связанного с занимаемым им служебным положением). При этом в июле 2019 года суд оштрафовал компанию на 500 тысяч рублей за правонарушение по данной статье.

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строительствоУрФУобщежитиеЕкатеринбург
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