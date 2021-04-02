Государство поможет российской молодежи стать предпринимателями

Федеральная программа была создана более трех лет назад. В 2021 году будет сделан упор на семейный бизнес, сообщает пресс-служба ТПП РФ.
Акцент необходимо делать не тех детях, кто сталкивается с предпринимательством ежедневно. Это дети бизнесменов. Им в качестве примера будут поставлены их родители. Они должны брать с них пример, ощущать, что это круто, рассказала вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Елена Дыбова.
Вторым фактором станет приток новых сил в ранее созданный бизнес, отметила Елена Дыбова.
Проект «100 надежд бизнеса» охватывает большую часть России. Участников от 10 до 30 лет разбивают на три возрастные категории. По данным промышленной палаты, 71% молодых граждан уже вносят свой вклад в семейных бизнес.
Компанию по производству металлочерепицы создали в 1990 году мои бабушка и дедушка. Я помогаю им с 12-летнего возраста. Занимаюсь интернет-сайтом, участвую в производственных процессах. В программе участвую для того, чтобы получить больше опыта и помогать еще больше, рассказал один из участников Марк Красновский.
Обучающий курс продлится до конца года. Участники будут ознакомлены с мерами поддержки от государства в сфере предпринимательства, примут участие в семейных мероприятиях. Также будет оказана помощь в просвещении в вопросах финансовой грамотности и собственного развития.
Отлично, что начался подобный проект. Мы косвенно касаемся вопроса привлечения детей, но благодаря такому грамотному подходу у юных россиян появится интерес к вопросу, говорит директор ООО «Шоколадная студия» Валентина Ким.
Рядом с девушкой сидит юная участница проекта «100 надежд бизнеса». Она помогает Валентине Ким создавать ролики в TikTok, чтобы продвигать продукцию.
Государство также готово поддержать юных бизнесменов. Особо важна такая помощь ребятам, которые только смотрят в сторону собственного дела. Для этого АО «Корпорация МСП» готова оказать им поддержку, сообщил генеральный директор корпорации Александр Исаевич.
Когда дети поймут, что такое гибкие навыки, мы готовы им предложить живое общение с бизнесменами. Они смогут посоветоваться с ними, задать вопросы. Если захотят, то могут выбрать кого-то в качестве своего наставника. Мы в этом поможем, сказал Александр Исаевич.
В декабре 2021 года будут подведены итоги проекта. Это произойдет на четвертом форуме семейного предпринимательства.