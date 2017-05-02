Сложности с выдачей зарплаты могут возникнуть у российских бюджетников, которые не получили карту «Мир»
2 мая 2017, 11:25Экономика
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Президент России подписал закон об использовании карты «Мир» при получении гражданами денежных выплат из бюджета РФ.
Перейти на единую платежную систему должны все бюджетники, но в разные сроки, установленные законом, пишет «Интерфакс».
Отмечается, что у бюджетников, получающих зарплату на карту, могут возникнуть сложности. Так, если клиенту после 1 июля 2018 г. пришли деньги, но к его счету не привязана карта «Мир», то банк вынужден будет учитывать их как средства «невыясненного назначения», говорится в проекте ЦБ.
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