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Сложности с выдачей зарплаты могут возникнуть у российских бюджетников, которые не получили карту «Мир»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сложности с выдачей зарплаты могут возникнуть у российских бюджетников, которые не получили карту «Мир»

2 мая 2017, 11:25Экономика
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