Сложности с выдачей зарплаты могут возникнуть у российских бюджетников, которые не получили карту «Мир»

Отмечается, что у бюджетников, получающих зарплату на карту, могут возникнуть сложности. Так, если клиенту после 1 июля 2018 г. пришли деньги, но к его счету не привязана карта «Мир», то банк вынужден будет учитывать их как средства «невыясненного назначения», говорится в проекте ЦБ.