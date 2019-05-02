Эксперты: цены на еду и алкоголь в РФ не снизятся после майских праздников

Рост потребительских цен продолжается, и праздничная декада, увы, не будет исключением. На потребительскую инфляцию наложится повышенный спрос, что вызовет очередной скачок цен в пределах пяти-семи процентов. Особенно это коснется некоторых групп товаров, таких как алкоголь и безалкогольные напитки, мясные полуфабрикаты, готовые продукты, заявил изданию генеральный директор Rate&Goods Роман Майстер.

Эксперты уже оценили повышение цен на некоторые категории товаров в крупнейших девяти городах России - Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Казани, Уфе, Челябинске и Новосибирске. Согласно исследованию, спрос на алкоголь вырос на 34%, на безалкогольные напитки – на 27%. Популярнее на 26% стали готовые блюда и на 10% товары для дома и дачи.

Цены на эти группы товаров пока поднялись незначительно, но в праздничные дни рост усиливается, добавил Майстер.