Эксперты: цены на еду и алкоголь в РФ не снизятся после майских праздников
Эксперты сервиса Rate&Goods уверены, что цены на алкоголь и продукты питания в РФ, традиционно выросшие в преддверии майских праздников на 5-7%, не будут впоследствии снижаться. Причиной повышения стоимости определённых товаров становится возрастающий спрос, сообщает РИА Новости.
Рост потребительских цен продолжается, и праздничная декада, увы, не будет исключением. На потребительскую инфляцию наложится повышенный спрос, что вызовет очередной скачок цен в пределах пяти-семи процентов. Особенно это коснется некоторых групп товаров, таких как алкоголь и безалкогольные напитки, мясные полуфабрикаты, готовые продукты, заявил изданию генеральный директор Rate&Goods Роман Майстер.
Эксперты уже оценили повышение цен на некоторые категории товаров в крупнейших девяти городах России - Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Казани, Уфе, Челябинске и Новосибирске. Согласно исследованию, спрос на алкоголь вырос на 34%, на безалкогольные напитки – на 27%. Популярнее на 26% стали готовые блюда и на 10% товары для дома и дачи.
Цены на эти группы товаров пока поднялись незначительно, но в праздничные дни рост усиливается, добавил Майстер.
По мнению экспертов, рост цен во время длительных каникул – новогодних и майских, является обычным делом. При этом по окончанию сиесты их стоимость традиционно опускается до предыдущего уровня. В 2019 году после Нового года такого снижения цен потребители не заметили, соответственно «есть риск, что и после майских выходных не все цены вернутся к прежнему уровню».