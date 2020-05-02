Госпиталь на 50 мест на базе Екатеринбург-ЭКСПО оценили в 190 миллионов рублей

Именно это количество коек составляет один модуль, стоимостью 80 млн рублей. Второй модуль, стоимостью 59,5 миллионов рублей, представляет из себя комплекс несущих и ограждающих конструкций для использования первого модуля. В контракт заложены также кислородный концентратор за 21,5 миллион рублей, а также услуги по доставке, разгрузке, сборке, монтажу и инструктажу специалистов.