Госпиталь на 50 мест на базе Екатеринбург-ЭКСПО оценили в 190 миллионов рублей
Сегодня, 20:50ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Мобильный госпиталь, который планируют развернуть в здании Екатеринбург-ЭКСПО, оценили в 190 миллионов рублей. Соответствующий контракт опубликован на сайте Госзакупок.
Сюжеты: Екатеринбург
Заказчиком, согласно документам, является «Территориальный центр медицины катастроф». В графе «поставщик» - «Производственно-торговое предприятие «Медтехника» из Екатеринбурга. Мобильный госпиталь будет рассчитан на 50 мест.
Именно это количество коек составляет один модуль, стоимостью 80 млн рублей. Второй модуль, стоимостью 59,5 миллионов рублей, представляет из себя комплекс несущих и ограждающих конструкций для использования первого модуля. В контракт заложены также кислородный концентратор за 21,5 миллион рублей, а также услуги по доставке, разгрузке, сборке, монтажу и инструктажу специалистов.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей