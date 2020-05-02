В России после карантина на 20-30% подорожают одежда и обувь
Сегодня, 19:20ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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Рост цен на одежду и обувь прогнозируют в России после окончания режима самоизоляции и снятия ограничительных мер. Об этом URA.RU рассказал экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин.
По мнению финансиста, небольшой рост цен ждёт сектор продуктов питания. Стоимость автомобилей, бытовой техники и прочих импортных товаров также повысится. Из-за временного закрытия магазинов одежды и обуви более крупные сети вытеснят своих конкурентов – малый бизнес, из-за чего резко упадёт конкуренция в этом секторе.
Калугин отметил, что в первую очередь людей будет заботить погашение долгов по коммунальным услугам, кредитам. Граждане будут скупать товары первой необходимости. Помимо этого, в России ожидается снижение зарплат, поэтому люди будут урезать свои расходы на дорогостоящие товары и услуги.
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