В России после карантина на 20-30% подорожают одежда и обувь

По мнению финансиста, небольшой рост цен ждёт сектор продуктов питания. Стоимость автомобилей, бытовой техники и прочих импортных товаров также повысится. Из-за временного закрытия магазинов одежды и обуви более крупные сети вытеснят своих конкурентов – малый бизнес, из-за чего резко упадёт конкуренция в этом секторе.

Калугин отметил, что в первую очередь людей будет заботить погашение долгов по коммунальным услугам, кредитам. Граждане будут скупать товары первой необходимости. Помимо этого, в России ожидается снижение зарплат, поэтому люди будут урезать свои расходы на дорогостоящие товары и услуги.