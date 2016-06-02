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В Нижнем Тагиле рабочие «Уралвагонзавода» отправились в вынужденный отпуск на месяц
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В Нижнем Тагиле рабочие «Уралвагонзавода» отправились в вынужденный отпуск на месяц

2 июня 2016, 18:50ЭкономикаДенис Таратонов
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