В Нижнем Тагиле рабочие «Уралвагонзавода» отправились в вынужденный отпуск на месяц

Вышел приказ, в котором говорится, что в связи с отсутствием работы, и для сохранения стабильности, рабочих отравляют на 2/3 зарплаты. Я слышал о трех тысячах человек сообщил редакции TagilCity.ru один из работников нижнетагильского предприятия.

В пресс-службе предприятия эту информацию подтвердили. Действительно, из-за летнего спада вагоносборочное и металлургическое производство находится в простое. Рабочих указанных производств отправили в вынужденные отпуска с сохранением части зарплаты на срок с 1 по 30 июня.

Предоставление вынужденных отпусков является альтернативной мерой сохранения потенциала в условиях неритмичной работы промышленных подразделений, без применения механизмов сокращения численности (штата) работников. В целях сохранения кадрового ядра и обеспечения социальной поддержки, за работниками, находящимися в простое, сохраняется 2/3 средней заработной платы сообщили в пресс-службе редакции TagilCity.ru.

При этом на предприятии Нижнего Тагила подчеркнули, что руководство старается обеспечить занятость рабочих. В июне планируется начать ремонт промышленных построек «Уралвагонзавода». К этим работам планируется привлечь часть высвободившихся рабочих. Специально для этого на предприятии организовано обучение по специальности «кровельщик».

Кроме того, УВЗ заключил договор на поставку 400 вагонов для АО «Федеральная грузовая компания». Этот контракт поспособствует загрузке производства.