В Свердловской области директор и ИП подозреваются в сокрытии налогов на сумму свыше 5 миллионов рублей

Уголовные дела заведены на женщин за уклонение от уплаты налогов с физического лица и за сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов.

Индивидуальный предприниматель обвиняется в том, что она не уплатила НДС и налоги на доходы физлица, причем общая сумма ущерба оценивается специалистами в более чем 1,9 млн рублей. Также по версии следствия, директор коммерческой организации допустила нарушение: ей вменяют сокрытие денег в компании на сумму более 1,5 млн рублей.Причем в это время за директором компании числился долг по налоговым выплатам в размере свыше 3,5 млн рублей.