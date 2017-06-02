Черновая отделка Нижнетагильского цирка завершится в июне – Сергей Носов

Июнь для нас месяц знаковый, потому что по его окончанию мы должны завершить черновую отделку, июль – это уже чистовая отделка зрительского зала и фойе. Предстоит еще большая работа по закупке светового и звукового оборудования. Сроки сжатые, но темп работ говорит о том, что у нас все должно получиться. В День города будет неважно, что ты хорошо бежал всю дистанцию, главное – что ты вовремя финишировал.