Российских губернаторов обязали отчитываться о проблемах обманутых дольщиков
2 июня 2017, 18:25Экономика
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев обязал региональные власти России предоставлять ежеквартальные отчеты о том, как решаются проблемы обманутых дольщиков.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев обязал региональные власти России предоставлять ежеквартальные отчеты о том, как решаются проблемы обманутых дольщиков.
Каждый квартал губернаторы будут отчитываться о своих действиях по решению проблем граждан, которые вложили свои деньги в строительство жилых домов и не получили обещанное им жилье.
Принимать такие отчеты и предоставлять доклады правительству будет Минстрой России. Таким образом, усилится контроль за сроками строительства таких домов. Что должно облегчить положение дольщиков в решении их проблем, об этом сообщает газета «Известия».
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