Организация из Екатеринбурга выплатит штраф 10 млн рублей за коррупцию

В результате расследования раскрылся преступный сговор, организованный в 2015 году. Директор частной компании из Москвы обвинен в коррупционном сговоре с начальником отдела сбыта алюминиевых порошков департамента производства и сбыта прочей продукции крупной металлургической компании. Установлено, что начальник отдела получил взятку за разрешение финансовых вопросов в размере свыше 1,9 млн рублей.

Пресс-служба прокуратуры Свердловской области сообщает, что по результатам расследования возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконная передача в интересах юридического лица должностному лицу денег за совершение действия, связанного с занимаемым им служебным положением, совершенная в крупном размере).

В январе 2018 года суд г. Москвы назначил директору частной компании штраф в размере 350 тыс. рублей. Представителю металлургической компании назначено наказание в виде лишение свободы сроком на 1 год условно и штрафом в размере взятки (свыше 1,9 млн рублей).

31 мая 2018 года, мировой судья судебного участка Ленинского района г. Екатеринбурга оштрафовал юридическое лицо на 10 млн. рублей.