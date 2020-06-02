В Екатеринбурге заброшенную больницу выставят на торги за один рубль
Сегодня, 20:55ЭкономикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге здание заброшенной больницы планируют продать за один рубль, а землю под ним — за 62,7 млн рублей, сообщает znak.
Сюжеты: Екатеринбург
Стоимость определили с помощью экспертизы, определившей рыночную цену объекта.
Само здание больницы является объектом культурного наследия. Эксперты выявили, что оно находится в полуразрушенном состоянии. По словам председателя комитета Заксобрания Свердловской области по законодательству Владимира Никитина, балансовая стоимость здания составляет ноль рублей, однако его оценили в один рубль по американскому примеру.
На торги выставят сам участок, решение об отчуждении объекта госимущества будет рассмотрено на заседании регионального парламента 9 июня.
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