В Екатеринбурге заброшенную больницу выставят на торги за один рубль

Само здание больницы является объектом культурного наследия. Эксперты выявили, что оно находится в полуразрушенном состоянии. По словам председателя комитета Заксобрания Свердловской области по законодательству Владимира Никитина, балансовая стоимость здания составляет ноль рублей, однако его оценили в один рубль по американскому примеру.