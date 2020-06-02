Завод «Ростеха» из Нижнего Тагила задолжал Минобороны больше 25 миллионов рублей
Химзавод «Планта» из Нижнего Тагила имеет долг по госзаказу перед министерством обороны из-за просрочек по платежам своего контрагента, пишет «Правда УрФО».
Однако, тагильское предприятие по каким-то причинам игнорирует отсутствие выплат.
«Планта», которая входит в группу госкорпорации «Ростех», был исполнителем работ по утилизации устаревших боеприпасов. После разукомплектования снарядов завод должен был перечислить ведомству более 60 миллионов рублей, но на счета министерства поступило только 35 миллионов. Тагильская компания говорит, что ей не заплатили за болванки скупщики металлолома – предприятие «Магистраль». Но никаких действий в отношении последних не предпринимает с 2016 года, когда был заключён контракт с министерством.
В итоге в суд поступило заявление от минобороны о взыскании долга с химзавода. В ходе разбирательство тагильская компания признала наличие задолженности, но заявила, что из-за отсутствия денежных средств на счетах не может перечислить оставшуюся часть суммы. Поэтому суд признал взыскание долга с «Планты» неправомерным – согласно формулировке из госконтракта, химзавод должен перечислить деньги ведомству в течение пяти дней после того, как финансы поступят на их счёт. Но часть суммы «Магистраль» до сих пор не перевела.