Завод «Ростеха» из Нижнего Тагила задолжал Минобороны больше 25 миллионов рублей

«Планта», которая входит в группу госкорпорации «Ростех», был исполнителем работ по утилизации устаревших боеприпасов. После разукомплектования снарядов завод должен был перечислить ведомству более 60 миллионов рублей, но на счета министерства поступило только 35 миллионов. Тагильская компания говорит, что ей не заплатили за болванки скупщики металлолома – предприятие «Магистраль». Но никаких действий в отношении последних не предпринимает с 2016 года, когда был заключён контракт с министерством.