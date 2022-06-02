Где дешевле? Сравниваем цены в магазинах Тагила с региональной статистикой

Где дешевле? Сравниваем цены в магазинах Тагила с региональной статистикой
Где дешевле? Сравниваем цены в магазинах Тагила с региональной статистикой
Сегодня, 16:36ЭкономикаФото: TagilCity.ru
Еженедельно региональное ведомство Свердловскстат публикует список потребительских цен на востребованные продукты, но сходятся ли они с реальной стоимостью товаров в магазинах Нижнего Тагила, выяснила редакция TagilCity.ru. Где дешевле — в «Магните», «Ленте», «Пятерочке», «Монетке» или все-таки на бумаге статистиков?

Сахар, гречка и капуста — с начала спецоперации цены на эти товары росли практически пропорционально курсу доллара. Ажиотажный спрос породил искусственный дефицит: продукты сметали с полок, из-за чего горожане, вероятно, думали, что мы на пороге очередного продовольственного кризиса, и дежурили возле сахара. Спустя три месяца покупательские страсти поутихли и цены (как и доллар) начали снижаться, но из-за инфляции все равно ударили по карманам свердловчан.

Неусыпный контроль над стоимостью товаров ведет не только Федеральная антимонопольная служба, но и территориальный орган службы госстатистики Свердловскстат, чьи показатели порою удивляют. Так, согласно их отчету от 4 марта, один кг сахара в регионе стоил 60,4 рубля, тогда как в магазинах города минимальная цена на него варьировалась от 75 до 110 рублей. Сравниваем, как обстоят дела с отчетом и реальностью в настоящее время.

Сравнение региональной статистики и реальных цен в магазинах Нижнего Тагила (таблица)

Для анализа мы взяли минимальную стоимость товара с учетом акций и программ лояльности магазинов в указанный период. То есть цена указана на самые бюджетные марки, например, «365 дней» или «Красная цена».

Фото:TagilCity.ru

Стоит отметить, что мы не считали оптовые цены, наподобие «Пять купи, остальное бери бесплатно» или «10 кг муки выгоднее, чем один».

Фото:TagilCity.ru

Что не так в этой таблице

Согласно подсчетам, цены Свердловскстата вполне реальны, а на некоторые продукты стоимость в магазинах Нижнего Тагила в разы ниже. Так, практически наполовину в торговых точках дешевле рис шлифованный, однако сорт его самый низкий (дробленый или круглозерный 3 категории). Для вторых блюд и плова данное зерно будет стоить от 150 до 200 рублей (выше заявленной статистиками). То же самое с яблоками — наливные заграничные плоды стоят дороже. Огурцы и помидоры также разделяются на подвиды, стоимость более привлекательных и приближенных по вкусу к тепличным существеннее.

TagilCity.ru

Придется раскошелиться и любителям пышной сдобы из муки с наименьшим содержанием клейковины: цена на нее выше на несколько рублей, однако не превышает заявленную региональным ведомством. Бюджетный картофель по размеру и виду также не такой привлекательный, чем дорогостоящие клубни.

TagilCity.ru

Аналогичны средним по региону цены разве что на сахар, качество которого в большинстве случаев одинаково: килограмм в магазинах стоит от 76 до 78 рублей, только в «Ленте» его стоимость на два рубля превышает статистическую.

Разнится с региональной статистикой цена на картофель — в «Магните» и «Ленте» она ниже на 8-10%, а в «Монетке» и «Пятерочке» выше на 10-17%. Морковь выгоднее покупать в «Магните», где ее стоимость ниже заявленной Свердловскстатом почти на треть. Также сеть предлагает низкие цены на сахар, гречку, яйца, масло, муку, лук, огурцы, свеклу, яблоки, курицу. А в «Монетке» стоимость продуктовой корзины остается в среднем значении среди магазинов. В «Ленте» же можно найти самые дешевые соль, рис, картофель, помидоры, капусту, в «Пятерочке» — молоко.

Как считает стоимость продуктов Свердловскстат

Потребительская цена, которую выявляет статистическое ведомство, — конечная стоимость, указанная на ценнике в магазине. То есть она включает в себя НДС, акциз, налоги и разные затраты продавца.

Число и наименования отобранных для сбора торговых точек именно в Свердловской области неизвестно. В пояснении к статистике указано лишь, что стоимость рассчитывается по регионам России и выборочно в районных центрах — всего в 282 населенных пунктах. Наблюдение, согласно документу, осуществляется не только за сетевыми ретейлерами, но и за рынками, стационарными торговыми заведениями, палатками.

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Касается каждогоОбязательно к прочтениюЭксклюзивНижний Тагил
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