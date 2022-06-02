Где дешевле? Сравниваем цены в магазинах Тагила с региональной статистикой

Сахар, гречка и капуста — с начала спецоперации цены на эти товары росли практически пропорционально курсу доллара. Ажиотажный спрос породил искусственный дефицит: продукты сметали с полок, из-за чего горожане, вероятно, думали, что мы на пороге очередного продовольственного кризиса, и дежурили возле сахара. Спустя три месяца покупательские страсти поутихли и цены (как и доллар) начали снижаться, но из-за инфляции все равно ударили по карманам свердловчан.
Неусыпный контроль над стоимостью товаров ведет не только Федеральная антимонопольная служба, но и территориальный орган службы госстатистики Свердловскстат, чьи показатели порою удивляют. Так, согласно их отчету от 4 марта, один кг сахара в регионе стоил 60,4 рубля, тогда как в магазинах города минимальная цена на него варьировалась от 75 до 110 рублей. Сравниваем, как обстоят дела с отчетом и реальностью в настоящее время.
Для анализа мы взяли минимальную стоимость товара с учетом акций и программ лояльности магазинов в указанный период. То есть цена указана на самые бюджетные марки, например, «365 дней» или «Красная цена».
Стоит отметить, что мы не считали оптовые цены, наподобие «Пять купи, остальное бери бесплатно» или «10 кг муки выгоднее, чем один».
Согласно подсчетам, цены Свердловскстата вполне реальны, а на некоторые продукты стоимость в магазинах Нижнего Тагила в разы ниже. Так, практически наполовину в торговых точках дешевле рис шлифованный, однако сорт его самый низкий (дробленый или круглозерный 3 категории). Для вторых блюд и плова данное зерно будет стоить от 150 до 200 рублей (выше заявленной статистиками). То же самое с яблоками — наливные заграничные плоды стоят дороже. Огурцы и помидоры также разделяются на подвиды, стоимость более привлекательных и приближенных по вкусу к тепличным существеннее.
Придется раскошелиться и любителям пышной сдобы из муки с наименьшим содержанием клейковины: цена на нее выше на несколько рублей, однако не превышает заявленную региональным ведомством. Бюджетный картофель по размеру и виду также не такой привлекательный, чем дорогостоящие клубни.
Аналогичны средним по региону цены разве что на сахар, качество которого в большинстве случаев одинаково: килограмм в магазинах стоит от 76 до 78 рублей, только в «Ленте» его стоимость на два рубля превышает статистическую.
Разнится с региональной статистикой цена на картофель — в «Магните» и «Ленте» она ниже на 8-10%, а в «Монетке» и «Пятерочке» выше на 10-17%. Морковь выгоднее покупать в «Магните», где ее стоимость ниже заявленной Свердловскстатом почти на треть. Также сеть предлагает низкие цены на сахар, гречку, яйца, масло, муку, лук, огурцы, свеклу, яблоки, курицу. А в «Монетке» стоимость продуктовой корзины остается в среднем значении среди магазинов. В «Ленте» же можно найти самые дешевые соль, рис, картофель, помидоры, капусту, в «Пятерочке» — молоко.
Потребительская цена, которую выявляет статистическое ведомство, — конечная стоимость, указанная на ценнике в магазине. То есть она включает в себя НДС, акциз, налоги и разные затраты продавца.
Число и наименования отобранных для сбора торговых точек именно в Свердловской области неизвестно. В пояснении к статистике указано лишь, что стоимость рассчитывается по регионам России и выборочно в районных центрах — всего в 282 населенных пунктах. Наблюдение, согласно документу, осуществляется не только за сетевыми ретейлерами, но и за рынками, стационарными торговыми заведениями, палатками.